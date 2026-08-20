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Trabzonspor 0-1 Ferencvaros | MAÇ ÖZETİ
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Trabzonspor 0-1 Ferencvaros | MAÇ ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. İşte maçın özeti...

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