TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür'e övgü dolu sözler! "Sezonun oyununu oynadı"
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Zorlu geçen maçta iki ekip karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Abdülkadir Ömür hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Domaç, "İlk 45 dakika Abdülkadir Ömür'ü çok beğendim. Sezonun belki de en iyi oyununu oynadı." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberleri)
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