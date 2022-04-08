TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonsporlu minik öğrenciye öğretmeninden gülümseten hediye
Trabzon'un Asrin ilçesine bağlı Cumhuriyet İlkokulu sınıf öğretmeni Halis Çelik 8 yaşındaki Trabzonspor sevdalısı öğrencisine, sırtında "Ömer 61" yazan bir Trabzonspor forması hediye etti. Minik öğrenci Ömer Asaf hediye edilen formayı gördükten sonra öğretmenine sarılarak teşekkür etti. Yüzleri gülümseten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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