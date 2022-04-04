TRABZONSPOR HABERLERİ - Beşiktaş maçından sonra Abdullah Avcı: Analiz yapamadık
Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Zorlu maçta iki ekip karşılıklı goller goller buldu ve müsabaka 1-1 sona erdi. Fırtına'nın teknik patronu Abdullah Avcı maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Beşiktaş'ın analizini yapamadık. 3-4-3 düzenine çalıştık. Kaliteli oyuncuları var. Beraberliği yakaladılar ancak son bölümde oyunu domine ettik. Kazanmak istedik ama olmadı." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:49
Avcı: Analiz yapamadık 04 Nisan 2022 | 12:00
00:40
Toroğlu açıkladı! Maç tekrarı gerekir mi? 03 Nisan 2022 | 12:00
01:15
Bathsuayi'ye yapılan müdahale penaltı mı? Toroğlu açıkladı! 03 Nisan 2022 | 12:00
00:37
Toroğlu'dan Ersin'e sert eleştiri! "Olacak iş değil" 03 Nisan 2022 | 12:00
00:48
Ismael'e övgü dolu sözler! 03 Nisan 2022 | 12:00
01:09
Toroğlu'dan flaş sözler! "Gol bulması gerekirdi" 03 Nisan 2022 | 12:00
01:39
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi Fırtına ve Kartal'ın 11'leri... 03 Nisan 2022 | 12:00
01:58
Fırtına stada ulaştı! Göz gözü görmedi 03 Nisan 2022 | 12:00