GAZİANTEP FK TRABZONSPOR CANLI İZLE | Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Saat kaçta? İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i...
Gaziantep Trabzonspor CANLI İZLE | Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Hava şartları nedeniyle 1 gün ertelenen maç 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Şampiyonluğa koşar adımlarla devam eden Fırtına'nın Uğurcan, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Visca, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Cornelius 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. Müsabaka Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Gaziantep FK - Trabzonspor maçını CANLI izle...
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