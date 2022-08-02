TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'dan 55. yıl paylaşımı!
Trabzonspor sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu. 1967'de kurulan bodro mavili ekip, 55. yıl kutlamalarına özel olarak sosyal medyadan bir video yayınladı. İşte Fırtına'nın yaptığı paylaşım. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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