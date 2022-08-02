Mertens'te son durum ne?
TRABZONSPOR HABERLERİ: Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ligin ilk maçında İstanbulspor'a konuk olacak. Bordo-mavililerde transferde ise Mertens gelişmesi yaşanıyor. Takımdaki son detayları A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor'un Mertens gibi bir oyuncuyu ihityacı olduğunu düşünmüyorum. Bordo-mavililerin öncelikle hedefi stoper hattı." dedi.
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