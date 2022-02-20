TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'a övgü dolu sözler! "2 farklı lig oynanıyor"
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Alanyapsor'u ilk yarıda bulduğu 4 golle mağlup etti. A Spor yorumcusu Reha Kapsal maçtan sonra bordo mavili ekibi övdü. Kapsal, "Trabzonspor'un öyle bir oyun gücü var ki herkes kabul ediyor. Alanyaspor seyircisi 3. golden sonra Trabzonsporlu oyuncuları alkışladı. Trabzonspor ve diğer takımların ayrı oynadığı bir lig seyrediyoruz." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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