TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un penaltısı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı!
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Bordo mavili ekip 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmasını bildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un kazandığı penaltıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Müthiş bir maç oldu, Premier Lig maçı gibiydi. 2-2 maçın hakkıydı. O penaltıyı yapmayacaksın abi, ne gereği var, bırak, gol olursa gol olsun!" dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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