TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da hedef Fenerbahçe! "Maç kazanılırsa..."
Süper Lig'in 25. haftasında ikinci sıradaki Konyaspor'u evinde 2-1 mağlup ederek puan farkını açan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, bordo mavili ekibin önündeki en büyük hedefin 28. haftada oynanacak olan Fenerbahçe maçı olduğunu söyledi. Özdemir, "Trabzonspor kaza yaşamadan yürürse Fenerbahçe maçında işi tamamlar." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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