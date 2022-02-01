TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor stoper takviyesi yapacak mı? "Sezon sonuna kadar..."
Trabzonspor transfer şampiyonu olmak üzere. Devre arasında yaptığı transferlerle göz dolduran bordo mavili kulüp toplamda 8 transfer yaptı. Savunma takviyesi de yapmaya çalışan Trabzonspor'da arayış sürüyor. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Trabzonspor'un transfer yapıp yapmayacağını açıkladı. Aslan, "Bu dönemde uygun fiyata stoper bulmak kolay olmuyor. Sezon sonuna kadar eldeki stoperlerin yeterli olacağını düşünüyorum." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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