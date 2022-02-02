TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da stoper çıkmazı! İşte Kaan Ayhan'da son durum
Trabzonspor'da stoper arayışı sürüyor. Kaan Ayhan konusunu bir türlü çözemeyen bordo mavili ekibin son durumunu Taner Karaman açıkladı. Karaman, "Yabancı kontenjanında problem var. Bu kontenjanı açacak isim Anders Trondsen gibi gözüküyor. Kaan Ayhan'da ciddi bir mali problem var. Sassuolo 6-7 milyon Euro isteyebilir. Burada Trabzonspor bir opsiyon kullanabilir. Beşiktaş'ın Gedson'da yaptığı gibi 5 yıllık taksitlendirme de yapabilir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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