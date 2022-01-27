TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'da gençlik operasyonu! Rota Danimarka
Transfer döneminde genç isimlere ağırlık veren Trabzonspor'da yeni hedef Aral Şimşir. Türk asıllı Danimarkalı oyuncuyu isteyen Trabzonspor, FC Midtjylland ile görüşme halinde. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, transferi değerlendirdi. Aslan, "Gelecek için yapılan transferler zordur. Bilinen bir isim ancak biraz zor bir transfer olacak. Talibi çok olan bir isim çünkü." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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