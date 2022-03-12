TRABZONSPOR HABERLERİ - Marek Hamsik ne zaman dönüyor? Abdullah Avcı açıkladı!
Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırladı. 6 gollü zor maçın galibi bordo mavili ekip oldu. Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Az kaldı, sabretsinler. Yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz ve soyunma odasına huzurlu giriyoruz. Henüz şampiyon olmadık. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Sayın Ali Koç'a bu samimi açıklamalarından dolayı teşekkür ederim. Oyuna ve emeğe olan saygısından dolayı da teşekkür ederim. Abdülkadir gibi oyuncular bizi şampiyon yapacak. Bu toprağın çocuğu. Marek Hamsik'in antrenman ve maç sayısı fazla. Kontrol amaçlı kendi milli takım doktoruna da gitti. Önemli bir durum yok. Büyük ihtimalle milli aradan sonra bizimle beraber olacak." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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