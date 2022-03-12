TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür'den şampiyonluk yorumu! "Ayrı bir hikaye"
Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırladı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi 4-2 kazandı. Maçtan sonra günün kahramanlarından Abdülkadir Ömür, şampiyonluk açıklamasında bulundu. Ömür, "Tüm maçları kazanmak istiyoruz. Tarihin en erkan şampiyonluğunu istiyoruz. Bizim için çok ayrı bir hikaye olacak. Bu hikayede altyapıdan çıkan oyuncular olarak içinde olmak istiyoruz." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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