Erman Toroğlu MHK'nin hakem operasyonunun perde arkasını açıkladı! David Elleray...
Geçtiğimiz günlerde MHK büyük bir operasyon ile bazı hakemleri listeden çıkardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yapılan operasyonun perde arkasını detaylı bir şekilde açıkladı. Toroğlu, "David Elleray diye bir hakem var. Seneye bir ekip kuracak. Jaap Uilenberg komiteyi 'Gelecek sezon işiniz bitecek. Sizi pasifsize edecekler.' diyor. Kulüp Başkanları da bölünmüş durumda. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir bir tarafta ve Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu takımları bir tarafta. Bazı kişiler Türk futbolunu idare etmeye kalktılar. Nihat Özdemir de TFF Başkanlığı için istekli değil. Bunlar olurken ani bir şekilde operasyon yapılıyor. TFF bazı isimleri Serdar Tatlı ve Yusuf Namoğlu'na da söylemişti. Herkes masum değil bu işte. Hakem aleminde Cüneyt Çakır'ın babası Serdar Çakır'ın çok güçlü bir lobisi var. Bu durumda 'Biz bu işi bitirelim.' dediler ve bazı hakemleri çağırmayıp bazı hakemleri TFF 1. Lig ve VAR hakemi yapalım demişler." dedi. İşte operasyonun perde arkası...
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