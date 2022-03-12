TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Trabzonspor için şampiyonluk sözleri! "O maçta tur atar"
Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi evinde 4-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bordo mavili ekibin şampiyonluk turu atabileceği maçı açıkladı. Toroğlu, "En kötü ihtimalle Fatih Karagümrük maçına kalır şampiyonluk. Ondan önce Gaziantep FK ya da Beşiktaş maçlarında da şampiyonluk turu atabilir." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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