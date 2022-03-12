TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Abdullah Avcı'ya övgü dolu sözler! "İyi hoca önce..."
Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede bordo mavili ekip rakibini 4-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu müsabakanın ardından Abdullah Avcı ve Ahmetcan Kaplan'ı değerlendirdi. Toroğlu, "İyi hoca önce yedek kulübesini iyi hazırlar. Abdullah Avcı bunu iyi yapıyor. Mesela Ahmetcan diye bir oyuncuyu kullanıyor. Ahmetcan hiç göstermeden enteresan top oynamaya başladı. Çizgiden 3 top çıkardı." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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