TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! "Trabzon yokluğunu hissetti"
Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşiklikle noktalandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Vitor Hugo'nun olmaması çok etkiliyor. Trabzonspor'un arkası geri kaçıyor. Orta sahaya uzak kaldığı zaman arada mesafe oluyor. O zaman da ilerideki oyuncuların gücü yetmiyor." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Toroğlu yorumladı! "Trabzon yokluğunu hissetti" 12 Mart 2022 | 12:00
00:27
Trabzonspor - Göztepe maçı öncesi son durum... 12 Mart 2022 | 12:00
14:05
Trabzonspor - Göztepe maçı ile ilgili son detaylar... 12 Mart 2022 | 12:00
00:56
Trabzon'da "O sene bu sene" sesleri! 12 Mart 2022 | 12:00
00:50
Sahalara ne zaman dönecek? Canlı yayında o maçı açıkladı! 12 Mart 2022 | 12:00
01:12
Fırtına'ya kötü haber! 10 Mart 2022 | 12:00
02:16
Canlı yayında açıkladı! Hamsik ne zaman sahalara dönecek? 09 Mart 2022 | 12:00
00:38
O isme dikkat çekti! "Sahadaki performansı..." 07 Mart 2022 | 12:00