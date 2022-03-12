TRABZONSPOR GÖZTEPE CANLI İZLE | Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İki takımın muhtemel 11'leri...
Trabzonspor Göztepe CANLI İZLE | Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Şampiyonluk yolunda büyük fark açan bordo mavili ekip 38 yıl aradan sonra ligi erkenden bitirmek istiyor. Göztepe ise zorlu deplasmanda galibiyet alıp lig düşme potasından kurtulmak istiyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadelede iki takımın muhtemel 11'lerini A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Trabzonspor - Göztepe maçı 12 Mart Cumartesi günü 19:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Trabzonspor Göztepe maçını CANLI izle...
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