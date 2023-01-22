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TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu: Mangal yapsalar olur!

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde İstanbulspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzon açısından tehlike var. Uğurcan zatürre geçirebilirdi hava soğuk olsa. Orada mangal falan yapar. Kale arkasında mangal yapsalar ve Uğurcan gidip ısınsa olur. İstanbulspor hiç çıkamıyor. Trabzonspor hücum yapmaya çalışıyor ama karşısında 9-10 kişi var. Biraz daha kenarlardan hücum etmesi lazım." dedi. Trabzonspor haberleri

22 Ocak 2023 | 20:02
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