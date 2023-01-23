Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya övgü dolu sözler! "İlk defa bu kadar..."
Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Mücadeleyi A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, “Abdullah Hoca, öndeki oyunculara ilk defa bu kadar özgürlük tanıdı.” İ��te o sözler…
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