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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya övgü dolu sözler! "İlk defa bu kadar..."

Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Mücadeleyi A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, “Abdullah Hoca, öndeki oyunculara ilk defa bu kadar özgürlük tanıdı.” İ��te o sözler…

23 Ocak 2023 | 08:49
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