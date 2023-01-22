Trabzonspor İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak seri başlatmak istiyor. Konuk takım ise 2 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirme peşinde... Peki; Trabzonspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Trabzonspor İstanbulspor maçına dair tüm detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
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