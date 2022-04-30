TRABZONSPOR HABERLERİ - Erken gelen golden sonra böyle sevindiler! İşte o anlar
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u konuk etti. Trabzonspor bu maçtan çıkaracağı 1 puan ile şampiyonluğunu matematiksel olarak kesinleştiriyor. Mücadelenin 3. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün dip çizgiden içeriye çevirdiği topta Andreas Cornelius tek vuruşta golü buldu ve Fırtına 1-0 öne geçti. Golden sonra Trabzon Atatürk meydanında binlerce seyirci golü dev ekrandan işte bu şekilde izlediler. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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