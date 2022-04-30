TRABZONSPOR ANTALYASPOR SÜPER LİG MAÇINI CANLI İZLE | Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i!
Trabzonspor - Antalyaspor Süper Lig maçını CANLI İZLE | Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo mavili ekip 1 puan kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fırtına'nın sahaya Uğurcan, Dorukhan, Vitor Hugo, Ahmetcan, Denswil, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny ve Cornelius 11'i ile çıkması bekleniyor. Müsabaka 30 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Antalyaspor maçını CANLI izle...
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