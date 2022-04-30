TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu! "Oyunu soğutmaları lazım"
Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor, Antalyaspor'u evinde konuk etti. Maçın 3. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün dip çizgiden içeriye çevirdiği topta Andreas Cornelius tek vuruşta golü buldu ve Fırtına 1-0 öne geçti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Tam Nwakaeme'nin maçı. Hamsik'in sahneye çıkması lazım. Visca da etkili değil. Bu oyuncuların oyunu soğutmaları lazım. Şu anda yangın var." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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