TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca hastaneye götürüldü! İşte o görüntüler
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan zorlu mücadelede Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Maçın 39. dakikasında Fırtına'nın yıldız isimlerinden Edin Visca, girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Boşnak oyuncu kırık şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. İşte yıldız oyuncu bu şekilde ambulansla hastaneye getirildi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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