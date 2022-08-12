Trabzonspor Marc Bartra ile anlaşma sağladı!
Trabzonspor'da bir süredir gündemde olan Marc Bartra ile anlaşma tamamlandı. Bordo-mavililerin İspanyol oyuncu için yaklaşık 4 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. (TS SPOR HABERLERİ)
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