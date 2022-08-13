TRABZONSPOR HABERİ: Flaş Jens Stryger Larsen sözleri! "Bu sene yapılan en iyi transferlerden"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Trabzonspor ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, "Jens Stryger Larsen'in bu sene yapılan en iyi transferlerden biri olduğunu düşünüyorum." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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