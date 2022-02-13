TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Ağaoğlu'dan kritik ifadeler! "Yaklaşık bir buçuk senedir..."
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu galibiyetten sonra önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bu bir ekip işidir. Bunu ne bir hocayla, ne bir başkanla ne de birkaç oyuncu ile sınırlayabilirsiniz. Biz yaklaşık bir buçuk senedir en ince ayrıntısına kadar inceledik. En çok verim alabileceğimiz isimleri aldık. Ben bunu henüz bir başarı olarak görmüyorum. İyi gidiyoruz, planladığımız gibi gidiyoruz. Büyük bir ahenk içerisinde çalışıyoruz. Hiç kimse bu işi ben daha çok biliyorum demiyor." dedi. | Trabzonspor haberleri ( TS spor haberi )
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