TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Anthony Nwakaeme sözleri! "Normal bir insan değil"
Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışını ilgilendiren maçta Trabzonspor, Konyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bordo mavili ekibin yıldız ismi Anthony Nwakaeme'yi bu sözlerle övdü. Toroğlu, "Rakip savunmanın ayağı kürek gibi olsa bile alamazsın. Direkt kalçayı dayıyor. O nasıl bir kalça? Ayağını soktuğun anda tersen geçiyor rakibi. Visca'ya attırdığı golde 5 kişiyi geçti. Normal bir insan değil." dedi. | Trabzonspor haberleri ( TS spor haberi )
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