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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'nın aklı Şampiyonlar Ligi'nde! "O tarz maçlar..."

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, ocak ayı transfer dönemi açılmadan transferlerini bitirmeye devam ediyor. Kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendiren bordo mavili ekip, eksik bölgelerini kapatmaya devam edecek. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Trabzonspor'un transfer harekatını değerlendirdi. Alpaslan, "Nwakaeme, Djaniny gibi isimler yok. Bazı oyuncular Afrika Kupası'na gidecek. Ayrıca şampiyon olduğunuzda UEFA Şampiyonlar Ligi var. Abdullah hoca o tarz maçları iyi biliyor. Ondan dolayı etkili bir kadro kurmak istiyor. Sol bek ve stoper transferleri de yapacaktır." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
07.01.2022
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