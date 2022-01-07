TRABZONSPOR HABERLERİ - Edin Visca Trabzonspor'a resmi imzayı attı!

Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, kendisini kulübe bağlayan imzayı attı. Ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu ile kameralar karşısına geçen Visca, Ağaoğlu ile anlaşarak 1461 tane Trabzonspor forması aldı. İşte o görüntüler. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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