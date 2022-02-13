TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Işığı pırıl pırıl parlıyor"
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçtan sonra basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında konuştu. Avcı, "Trabzonspor'un neden burada olduğunu ve bu kadar puan farkının nasıl olduğu görmek istiyorduk. Rakip arkasına koşuyu çok deneyen bir takıma karşı oynadık. Duygularımızı biraz daha dengelememiz lazım. Savunmayı ve hücumu doğru yaptık. 25. haftada güzel bir galibiyet aldık. Şampiyonluğun ." dedi.| Trabzonspor haberleri ( TS spor haberi )
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