FENERBAHÇE - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu Trabzonsporlu Ahmetcan'ın müdahalesini yorumladı! "En ufak temas..."
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısın A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı yorumladı. Toroğlu, "Top hiç yükselmiyor. Top aynı şekilde dönüyor. En ufak temasta top dönmez." dedi. | Fenerbahçe - Trabzonspor haberleri (FB - TS spor haberi)
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