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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı oyuncu açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda söz aldı. Yabancı oyuncu sayısına değinen Ağaoğlu, "Yerli oyuncuyu, yabancı oyuncuyla rekabet edebilir düzeye getiremedikten sonra koyulan yasakların hiçbir faydası olmayacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarının tamamı... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
28.07.2021
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