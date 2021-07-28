Son dakika spor haberi: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı transfere dair konuştu!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kamp değerlendirmesinde bulunan Avcı, "Rekabetin arttığı, kalitenin yükseldiği, enerjinin de yükseldiği bir dönem geçirdik. Vazgeçmeyen, coşkulu ve tempolu oynayacak, aynı zamanda da kaybetmeyi kabul etmeyen Trabzonspor yapısına uygun bir takım oluşturacağımızı düşünüyoruz. 2 tane transfer var, uygun olursa yapmak istiyoruz. Kulübün bütçesine, sisteme, organizasyona uygun transferlerin çalışmalarını yapıyoruz" ifadelerine kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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