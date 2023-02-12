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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Basel maçı geliri AFAD’a bağışlanacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacakları Basel maçında Kahramanmaraş depreminden etkilenenlere destek olmak için kombine biletlerin geçerli olmayacağını ve satılacak tüm bilet gelirlerinin AFAD'a bağışlancağını duyurdu. İşte Başkan Ağaoğlu'nun açıklaması...

12 Şubat 2023 | 18:52
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