Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Basel maçı geliri AFAD’a bağışlanacak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacakları Basel maçında Kahramanmaraş depreminden etkilenenlere destek olmak için kombine biletlerin geçerli olmayacağını ve satılacak tüm bilet gelirlerinin AFAD'a bağışlancağını duyurdu. İşte Başkan Ağaoğlu'nun açıklaması...
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