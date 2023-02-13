Yaralarımızı sarmak için, tek yürek ve #HepBirlikte orada olacağız!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 13, 2023
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Trabzonspor'dan Basel maçı öncesi destek mesajı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Basel ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır, yayınlanan videoda taraftarlara seslendi.
FENERBAHÇE'DEN TRABZONSPOR'A DESTEK MESAJI!
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