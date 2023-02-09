Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Basel maçından elde edilecek gelir depremzedelere gidecek
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen deprem felaketi sonrası A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu yapılan yardımlar hakkında bilgi verirken, son durumu değerlendirdi. Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Basel maçının gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağını ifade etti. İşte o sözler…
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