Trabzonspor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? | Trabzonspor-Alanyaspor izle
Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer üst üste 3. galibiyetini elde etmek isterken, konuk takım da puan veya puanlar alma hedefinde... Peki; Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak. Maçla ilgili tüm detayları A Spor muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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