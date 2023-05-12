TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok'tan Fenerbahçe derbisi sözleri!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Umut Bozok, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe maçı çok önemli ve zor bir maç. Bu zor sezonda taraftarlarımız için bir hediye olur Kadıköy'de alacağımız galibiyet." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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