TRANSFER HABERLERİ - Joaquin Fernandez Trabzonspor yolunda!
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, son olarak Real Valladolid forması giyen ve bonservisi elinde bulunan İspanyol stoper Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
Joaquin Fernandez Trabzonspor yolunda! 26 Haziran 2023 | 12:00
00:54
Toroğlu: İki kaleci olsa kurtaramaz! 06 Haziran 2023 | 12:00
03:16
İşte Trabzonspor-Alanyaspor maçına dair tüm detaylar! 03 Haziran 2023 | 12:00
00:41
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 18 Mayıs 2023 | 12:00
00:46
Toroğlu yıldız ismi eleştirdi! "Neden dışarıya çıkıyorsun?" 18 Mayıs 2023 | 12:00
04:06
Trabzonspor'da F.Bahçe mesaisi! 12 Mayıs 2023 | 12:00
17:18
Umut Bozok'tan F.Bahçe derbisi sözleri! 12 Mayıs 2023 | 12:00
00:37
İşte Trabzonspor - Ankaragücü maçı öncesi son durum 08 Mayıs 2023 | 12:00