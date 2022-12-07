Trabzonspor 2-2 Crystal Palace | MAÇ ÖZETİ
Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık kampında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi. İşte maçın özeti...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:20
Trabzonspor 2-2 Crystal Palace | MAÇ ÖZETİ 07 Aralık 2022 | 12:00
00:58
GOL | Trabzonspor 2-2 Crystal Palace 07 Aralık 2022 | 12:00
00:45
GOL | Trabzonspor 2-1 Crystal Palace 07 Aralık 2022 | 12:00
00:47
GOL | Trabzonspor 1-1 Crystal Palace 07 Aralık 2022 | 12:00
00:51
GOL | Trabzonspor 1-0 Crystal Palace 07 Aralık 2022 | 12:00
13:59
Trabzonsporlu Bruno Peres'ten Fenerbahçe maçı sözleri: Tek amacımız... 04 Aralık 2022 | 12:00
08:11
İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti 03 Aralık 2022 | 12:00
04:48
Abdullah Avcı A Spor'a konuştu 03 Aralık 2022 | 12:00