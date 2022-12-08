Trabzonsporlu Uğurcan Çakır’dan Fenerbahçe derbisi açıklaması: Kırılma maçı olabilir
Dünya Kupası arasında Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da kaptan Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu. Milli kaleci Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, "Önümüzde çok önemli bir Fenerbahçe maçı var... Daha erken ama Fenerbahçe maçı, şampiyonluk yolunda kırılma maçı olabilir. Galibiyet gelirse bizim için psikolojik ve moral anlamında iyi olacak... Aksi bir sonuçta da çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum..." ifadelerini kullandı. İşte o sözler…
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:49
Uğurcan Çakır’dan Fenerbahçe derbisi sözleri! "Kırılma maçı..." 08 Aralık 2022 | 12:00
08:20
Trabzonspor 2-2 Crystal Palace | MAÇ ÖZETİ 07 Aralık 2022 | 12:00
00:58
GOL | Trabzonspor 2-2 Crystal Palace 07 Aralık 2022 | 12:00
00:45
GOL | Trabzonspor 2-1 Crystal Palace 07 Aralık 2022 | 12:00
00:47
GOL | Trabzonspor 1-1 Crystal Palace 07 Aralık 2022 | 12:00
00:51
GOL | Trabzonspor 1-0 Crystal Palace 07 Aralık 2022 | 12:00
13:59
Trabzonsporlu Bruno Peres'ten Fenerbahçe maçı sözleri: Tek amacımız... 04 Aralık 2022 | 12:00
08:11
İşte Trabzonspor - Hull City maçının özeti 03 Aralık 2022 | 12:00