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Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevine devam ediyor!
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Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevine devam ediyor!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifası sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldırım, deneyimli teknik adamın görevine devam ettiğini açıkladı.

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