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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin-İsmail Kartal görüşmesi sona erdi | İZLE
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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin-İsmail Kartal görüşmesi sona erdi | İZLE

Fenerbahçe'de Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Teknik Direktör İsmail Kartal arasında yapılan görüşme sona erdi. İşte detaylar...

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