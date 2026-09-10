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İsmail Kartal: Bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum!
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İsmail Kartal: Bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

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