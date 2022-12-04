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Trabzonsporlu Bruno Peres'ten Fenerbahçe maçı sözleri: Tek amacımız...

Trabzonsporlu Bruno Peres, takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu Dünya Kupası arası sonrası oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında, “Çok önemli bir maçtan bahsediyorsunuz. Bu maçları oynamak kolay değil. Takımın yanında olmak isterdim. Biraz canım yanacak. Orada olmayı, arkadaşlarımla mücadele etmeyi çok isterdim. Takımımız bu maça tamamıyla hazır durumda. Tek amacımız bu maçı kazanıp hem puan farkını azaltmak ve geçen sezonki o başarıyı tekrarlamak." dedi. İşte o sözler…

04 Aralık 2022 | 11:42
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İşte Bruno Peres'in açıklamaları:

"Geçtiğimiz sezon da bu sezon da iyi bir takım var. Bu sene özelinde baktığımızda çok daha yarışmacı bir takım görebilirsiniz. Bu sene çok yetenekli arkadaşlarımız var. İlk maçlarda istemediniz sonuçlar aldık. Ama bu kamp zamanı bize iyi geldi.

Hem birlikte zaman geçirdik hem de yapmamız gerekenleri pratikte yapmaya çalıştık. Şampiyon takımın hedefi şampiyon olmaktır. Biz de bu yönde çalışıyoruz.

PERES'TEN F.BAHÇE SÖZLERİ

Çok önemli bir maçtan bahsediyorsunuz. Bu maçları oynamak kolay değil. Takımın yanında olmak isterdim. Biraz canım yanacak. Orada olmayı, arkadaşlarımla mücadele etmeyi çok isterdim. Takımımız bu maça tamamıyla hazır durumda. Tek amacımız bu maçı kazanıp hem puan farkını azaltmak ve geçen sezonki o başarıyı tekrarlamak."

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