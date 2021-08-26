26 Ağustos 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Nicolo Zaniolo Roma - Trabzonspor maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu!
Roma'nın yıldız futbolcularından Nicolo Zaniolo, Trabzonspor maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Zaniolo, "Benim için ve takım için gol atmam çok önemliydi. Attığım golle takımıma katkı sağladım. Oldukça iyi bir dönemden geçiyoruz ancak yolumuz uzun. Trabzonspor iyi bir takım ve iyi bir mücadele verdiler" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
26.08.2021
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